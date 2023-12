Sotkamo Silver AB Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Sotkamo Silver hat sich in den letzten 50 Tagen mit einem Kurs von 0,0504 EUR um +0,8 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 ebenfalls +0,8 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Einstufung führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird die Sotkamo Silver als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 53,77 liegt und somit 48 Prozent niedriger ist als der Branchen-KGV von 102,54. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sotkamo Silver. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Sotkamo Silver wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sotkamo Silver erhält eine "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt erhält die Sotkamo Silver-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in allen analysierten Abschnitten.

