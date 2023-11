Sotera Health Co Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sotera Health-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 58, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 69,84 liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung des RSI. Analysten haben die Sotera Health-Aktie insgesamt positiv bewertet, mit einer langfristigen Einstufung als "Gut". Es liegt kein aktuelles Analystenupdate vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 21 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 61,41 Prozent hinweist. Anlegerreaktionen in sozialen Medien waren überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen eher neutral. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Blick schlechte Bewertungen aufweist. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Sotera Health-Aktie.

