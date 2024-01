Sotera Health Co Aktie: Der ganz große Wurf!

Sotera Health: Anleger-Stimmung, technische Analyse und Analysteneinschätzung

Die Anlegerstimmung bezüglich Sotera Health wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen. Die Themen, die in den Diskussionen rund um den Wert angesprochen wurden, waren größtenteils neutral. Insgesamt gesehen ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Sotera Health derzeit bei 15,74 USD. Der Aktienkurs schloss bei 16,08 USD, was einem Abstand von +2,16 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 14,37 USD, was einem positiven Signal von +11,9 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Einschätzungen der Analysten für Sotera Health sehen langfristig positiv aus, da in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben wurde. Auch der aktuelle Kurs von 16,08 USD wird positiv bewertet, da Analysten eine Entwicklung von 30,6 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 21 USD festlegen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung seitens der institutionellen Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sotera Health-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung für die letzten 7 Tage, da der Wert bei 65 liegt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung für Sotera Health.