Sotera Health Co Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Sotera Health. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Sotera Health abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 21 USD. Verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 16,85 USD könnte die Aktie somit um 24,63 Prozent steigen, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Sotera Health-Aktie aus Sicht der Analysten somit eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Sotera Health liegt bei 36,44, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 19,65, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sotera Health-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von +6,92 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs mit +18,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit sowohl aus Anleger-Sentiment, Analysteneinschätzung als auch aus technischer Sicht ein "Gut"-Rating.