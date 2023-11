Sotera Health Co Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Sotera Health liegt bei 52,91, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und wird ebenfalls als "Neutral" betrachtet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sotera Health wird als positiv bewertet, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen geäußert wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Sotera Health befasst hat.

Die Analysten haben die Aktie von Sotera Health in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 21 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 54,53 Prozent bedeutet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Sotera Health mit 15,96 USD angegeben, während die Aktie selbst bei 13,59 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -14,85 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 13,79 USD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.