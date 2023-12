Sotera Health Co Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Sotera Health-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,77 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16,53 USD lag, was einer Abweichung von +4,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 13,74 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber mit einem Plus von +20,31 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sotera Health-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sotera Health-Aktie laut der technischen Analyse überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 2, und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 18,37, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Demnach erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf der RSI-Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Sotera Health-Aktie veröffentlicht wurden. Auch die Diskussionen der letzten Tage beschäftigten sich vorwiegend mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt ebenfalls ein "Gut"-Rating, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 21 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 27,04 Prozent vom letzten Schlusskurs (16,53 USD) entspricht.

Insgesamt erhält die Sotera Health-Aktie demnach positive Bewertungen in der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und der Analysteneinschätzung.