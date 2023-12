Sotera Health Co Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI für Sotera Health, so ergibt sich auf 7-Tage-Basis ein Wert von 2,99 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI deutet mit einem Wert von 21,4 auf eine Überverkaufssituation hin. Insgesamt erhält die Aktie für diesen Punkt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für Sotera Health liegt aktuell bei 15,79 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 13,66 USD, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Insgesamt wird Sotera Health auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden anhand der Stimmung bei Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zur Sotera Health-Aktie zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sotera Health bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Sotera Health 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 32,74 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 21 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".