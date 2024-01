Sosandar Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Die Sosandar hat sich mit einem Kurs von 14,75 GBP inzwischen um +3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Allerdings ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -28,74 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" für die beiden Zeiträume eingeschätzt.

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Sosandar liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 45,9 an, dass Sosandar weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sosandar eine Performance von -27,91 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche ist dies eine Underperformance von -29,38 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie mit einer Unterperformance von 32,77 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 81,15, was bedeutet, dass die Börse 81,15 Euro für jeden Euro Gewinn von Sosandar zahlt. Dies ist 148 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da er überbewertet ist.