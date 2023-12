Sosandar Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Aktie von Sosandar wird laut einer fundamentalen Analyse derzeit als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,36 liegt die Bewertung 44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 30,75 in der Kategorie "Textilien Bekleidung und Luxusgüter".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Sosandar-Aktie derzeit überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 13,89 Punkten, während der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bei 10,39 liegt. Diese Werte führen zu einem "Gut"-Rating für die Aktie in dieser Hinsicht.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD) der Sosandar-Aktie bei 21,35 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 15,8 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" mit einer Distanz von -26 Prozent zum GD200. Auf der anderen Seite zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 14,19 GBP, was einer positiven Bewertung von "+11,35 Prozent Abstand" entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Sosandar. Dies führte zu einem "Gut"-Rating für das Anleger-Sentiment und zeigt, dass die Anleger optimistisch in Bezug auf die Aktie sind.

Zusammenfassend kann die Aktie von Sosandar aufgrund der fundamentalen Analyse, des RSI, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments insgesamt als "Gut" bewertet werden.