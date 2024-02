Sosandar Aktie: Aufgepasst!

Die Sosandar-Aktie wird derzeit mit einer "Schlecht"-Einstufung bewertet, basierend auf der technischen Analyse. Der Aktienkurs liegt mit 14,25 GBP 26,2 Prozent unter der 200-Tage-Linie von 19,31 GBP. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 14,84 GBP beträgt die Differenz -3,98 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Auf Basis der beiden Zeiträume ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sosandar derzeit einen Wert von 81 auf. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist dies eine Überbewertung, da der Branchendurchschnitt bei 32 liegt. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Sosandar im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,55 Prozent keine Dividende aus. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung und der Einstufung als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Sosandar hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,91 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -20,81 Prozent im Vergleich zur Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" darstellt. Auch im Sektorvergleich des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors liegt die Performance von Sosandar mit -22,62 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.