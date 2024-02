Sortis Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI-Wert für Sortis liegt aktuell bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ebenfalls ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden über Sortis eher neutrale Diskussionen geführt. Negative Diskussionen wurden an einem Tag nicht verzeichnet. Größtenteils neutral waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem positive Themen, was zu einer heutigen Bewertung als "Gut" führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Sortis insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Sortis-Aktie beträgt derzeit 0,75 USD, was einen deutlichen Abwärtstrend von 86,67 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,1 USD) bedeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Sortis daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Bei der Beurteilung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Online-Kommunikation eine Rolle. Die Diskussionsintensität von Sortis zeigt die übliche Aktivität im Netz und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von Sortis als "Neutral"-Wert.