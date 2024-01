Sortis Aktie: Finger Weg!

In den letzten zwei Wochen wurde über die Sortis-Aktie in den sozialen Medien besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer auf rot, und es gab keine positiven Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger ebenfalls hauptsächlich für negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Somit bekommt Sortis insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Sortis. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Sortis keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sortis daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Die charttechnische Entwicklung der Sortis-Aktie wurde anhand des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage analysiert. Der aktuelle Wert beträgt 0,96 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,1 USD) liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -89,58 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, denn auch hier liegt der letzte Schlusskurs (0,19 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-47,37 Prozent). In der Summe wird die Sortis-Aktie somit mit einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Sortis-Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 100, dass Sortis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung im Gegensatz zum RSI7 führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Sortis.