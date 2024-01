Sorrento Therapeutics Aktie: So schnell kann es gehen

Der Aktienkurs von Sorrento Therapeutics hat im letzten Jahr eine Rendite von -72,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflegesektor 97,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien beträgt 20,11 Prozent, und Sorrento Therapeutics liegt aktuell 92,5 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sorrento Therapeutics-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage bei 0,21 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,11 USD lag, was einem Unterschied von -47,62 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs bei 0,07 USD, was einem Unterschied von +57,14 Prozent zum gleitenden Durchschnitt entspricht. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Sorrento Therapeutics liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Sorrento Therapeutics überwiegend positiv diskutiert, jedoch waren in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen dominierend. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Sorrento Therapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.