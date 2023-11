Sopra Steria und Telefónica katapultieren die Telekommunikationsbranche in das Quantenzeitalter / Intelligent Network Analyzer (INA) verhindert Netzüberlastungen und verbessert Energieeffizienz

Hamburg (ots) -Sopra Steria, eine führende Management- und Technologieberatung in Europa, und Telefónica nutzen erstmals Quantentechnologie zur Netzoptimierung. Die Technologie kommt im Intelligent Network Analyzer (INA) zum Einsatz, den Sopra Steria in Zusammenarbeit mit Telefónica entwickelten hat. Die Digital-Twin-Lösung hilft, die Zuverlässigkeit und Energieeffizienz des Mobilfunknetzes signifikant zu steigern. Beide Unternehmen revolutionieren mit dem Einsatz von Quantencomputing das Netzwerkmanagement in der Telekommunikationsbranche in Deutschland.Die Lösung von Sopra Steria und Telefónica basiert auf Azure-Quantum-Technologie. Eine Quantensimulation, die mit den Daten des Telefónica-Mobilfunknetzes durchgeführt wurde, ermöglicht das Erstellen einer Echtzeitkarte des Netzes, die sich fortlaufend aktualisieren lässt. Der Einsatz der Technologie beschleunigt und optimiert die Netzplanung. Für klassische Computer ist die Abbildung des Netzes eine große Herausforderung und erfordert viel Rechenzeit. Quantencomputing ermöglicht die parallele Durchführung mehrerer Berechnungen und damit eine Echtzeitanalyse zur Optimierung des Datenverkehrs.Das INA-Projekt wird darüber hinaus dazu beitragen, eine Überlastung des Netzes zu verhindern und gleichzeitig die Zahl der ungenutzten redundanten Verbindungen zu verringern. Durch die Ermittlung potenziell überflüssiger Verbindungen und die Umverteilung der Last auf andere Teile des Netzes trägt INA dazu bei, die Netzkapazität auszuschöpfen, ohne dass Hardware-Upgrades oder Erweiterungen erforderlich sind.INA wird damit helfen, den ökologischen Fußabdruck von Telefónica in Deutschland erheblich zu reduzieren und gleichzeitig die Qualität des Netzes für die Mobilfunknutzer zu verbessern."Das INA-Projekt ist mehr als nur ein Durchbruch in der Analyse von Mobilfunknetzen. Es ist ein Beispiel dafür, wie Partner innovative Technologien und die Kraft von Co-Creation nutzen, um messbare Verbesserungen in der Telekommunikationsbranche zu erzielen", sagt Sven Wißmann, Global Industry Lead Telecommunications von Sopra Steria. "In Zusammenarbeit mit Telefónica haben wir eine im Markt einzigartige Lösung entwickelt, die die Leistung, die Effizienz und die Nachhaltigkeit von Mobilfunknetzen steigert. Wir sind sehr stolz auf diese gemeinsame Leistung, die unser Engagement für eine verantwortungsvollere digitale Welt unterstreicht und neue Standards in unseren jeweiligen Branchen setzt."Bernhard Walther, Manager Transport Network Performance bei Telefónica: "Wir können Dinge testen und die Auswirkungen direkt sehen. Das ist das Netzmanagement der Zukunft, und es findet schon heute statt. Dank INA können unsere Netzingenieure die schnellsten Routen für Daten finden, und sie können Netzkonfigurationen und Baumaßnahmen am Rechner simulieren. Wir wissen, was passieren wird, bevor die Techniker ihre Arbeit aufnehmen. Das spart Zeit und Geld, und wir verbessern den Service für unsere Kunden."Weitere Informationen über INA:Interview mit Data-Science-Beraterin Michele Korosec von Sopra Steria (https://ots.de/7YprVv)Über TelefónicaO2 Telefónica ist mit über 44 Millionen Mobilfunkanschlüssen und 2,3 Millionen Breitbandanschlüssen einer der führenden integrierten Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Wir bieten Mobil- und Festnetzdienste für Privat- und Geschäftskunden und -kundinnen sowie innovative digitale Lösungen auf Basis unserer Infrastruktur und der Analyse von Mobilfunkdaten.Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes.Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern erzielte der Konzern 2022 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.Pressekontakt:Sopra Steria:Nils RitterTel.: +49 (0) 151 40625911E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comPER Agency:Maya EngelmannTel:+49(0)40 253185-143E-Mail: maya.engelmann@per-agency.comOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell