Sopra Steria und OVHcloud industrialisieren Künstliche Intelligenz und beschleunigen die Transformation von Unternehmen mit Open-Source-Tools

Paris/Hamburg (ots) -Sopra Steria, ein führendes europäisches Tech- und Consulting-Unternehmen, und OVHcloud, europäischer Cloud-Marktführer, bündeln ihr Know-how, um neue Open-Source-Tools zu entwickeln. Beide Unternehmen werden die Industrialisierung der Künstlichen Intelligenz (KI) vorantreiben und dazu beitragen, das Tempo der Transformation von Unternehmen zu beschleunigen.Die rasant zunehmende Nutzung von Daten und KI in allen Geschäftsbereichen und die wachsende Verfügbarkeit entsprechender Lösungen machen die Skalierung zu einer Priorität. OVHcloud und Sopra Steria haben sich zum Ziel gesetzt, den Prozess der Erstellung und Implementierung von Modellen mithilfe einer europaweiten Open-Source-Lösung zu industrialisieren und diese Modelle weithin verfügbar zu machen.Die Kombination des KI-Angebots von OVHcloud mit der KI-Industrialisierungsexpertise von Sopra Steria ermöglicht es Unternehmen und Behörden, die KI-Einführung zu skalieren. Die Partnerschaft bietet eine umfassende Lösung, die von der Orchestrierung von Trainingsprogrammen für KI-Modelle bis hin zur Überwachung ihrer sicheren großtechnischen Implementierung über eine MLOps-Kette (Machine Learning Operations) reicht."Unsere Partnerschaft mit OVHcloud wird durch die Zusammenlegung unserer Innovationskapazitäten verstärkt, die es öffentlichen und privaten französischen und europäischen Akteuren ermöglichen, die KI-Einführung zu beschleunigen. So tragen wir an der Seite von OVHcloud zur Industrialisierung einer leistungsfähigen, vertrauenswürdigen KI bei, damit alle Branchen den Wert ihrer Daten nutzen können", erklärt Cyril Malargé, CEO der Sopra Steria Gruppe."Die Schaffung eines französischen und europaweiten Ökosystems, das die schnellere Einführung von KI erleichtert und zur Open-Source-Community beiträgt, ist unerlässlich, um die technologische Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Institutionen des Kontinents zu stärken. Unsere Fähigkeit, unsere KI-Expertise auf internationaler Ebene zu nutzen, gestützt durch die hervorragenden Industrialisierungskapazitäten von Sopra Steria, beweist, dass Europa hochmoderne, leistungsstarke und vertrauensbildende Lösungen hervorbringen kann, die sich weltweit verbreiten werden", fügt Michel Paulin, CEO von OVHcloud, hinzu.Über OVHcloudOVHcloud ist ein globaler und führender europäischer Cloud-Anbieter, der 400.000 Server in 33 eigenen Rechenzentren auf 4 Kontinenten betreibt. Seit 20 Jahren nutzt das Unternehmen ein integriertes Modell, das die vollständige Kontrolle über die Wertschöpfungskette sichert - von der Entwicklung der eigenen Server über die Verwaltung der eigenen Rechenzentren bis hin zur Orchestrierung des eigenen Glasfasernetzwerks. Dieser einzigartige Ansatz ermöglicht es OVHcloud, vollkommen unabhängig das gesamte Anwendungsspektrum für 1,6 Millionen Kunden in mehr als 140 Ländern abzudecken. OVHcloud bietet Kunden Lösungen der neuesten Generation, die hohe Leistung, transparente Preise und vollständige Datenhoheit miteinander verbinden, um ihr ungehindertes Wachstum zu unterstützen.Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 47.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern erzielte der Konzern 2021 einen Umsatz von 4,7 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.Sopra Steria: Nils Ritter, +49 151 4062 5911 - nils.ritter@soprasteria.comOVHcloud: Désirée Wisniewski, media.germany@ovhcloud.comPressekontakt:Sopra Steria: Nils Ritter, +49 151 4062 5911 - nils.ritter@soprasteria.comOVHcloud: Désirée Wisniewski, media.germany@ovhcloud.comOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell