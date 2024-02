Sopra Steria Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse der Sopra Steria-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 232,2 EUR liegt, was einer Entfernung von +21,25 Prozent vom GD200 (191,51 EUR) entspricht. Dies ist ein gutes Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 205,37 EUR, was bedeutet, dass auch hier ein gutes Signal vorliegt, da der Abstand +13,06 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Sopra Steria-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Sopra Steria festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht reduziert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt bei Sopra Steria einen Wert von 28,49, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 30,93 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sopra Steria bei 23, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält Sopra Steria daher eine "Neutral"-Bewertung.