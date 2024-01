Sopra Steria Aktie: Anleger aufgepasst!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmungen und kann diese verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Sopra Steria Saca wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer negativen Bewertung des Sentiments und Buzz führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sopra Steria Saca-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 188,36 EUR liegt. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs von 196,1 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (188,81 EUR) führt zu einer neutralen Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Sopra Steria Saca 23. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "IT-Dienstleistungen" ist die Aktie weder über- noch unterbewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis zeigen ebenfalls neutrale Werte für Sopra Steria Saca, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Sopra Steria Saca-Aktie somit sowohl in Bezug auf das Sentiment und Buzz, die technische Analyse, die Fundamentalanalyse und den Relative Strength Index eine neutrale Bewertung.