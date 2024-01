Sopra Steria Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Sopra Steria Saca-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 188,28 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 197,8 EUR festgestellt, was einem Unterschied von +5,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 184,85 EUR wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+7,01 Prozent Abweichung) bewertet, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Sopra Steria Saca-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Sopra Steria Saca-Aktie eine Rendite von 53,63 Prozent erzielt, was mehr als 54 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Während die "IT-Dienstleistungen"-Branche im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete, konnte Sopra Steria Saca mit 53,63 Prozent deutlich darüber liegen. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sopra Steria Saca bei 23,74, was ähnlich dem Branchendurchschnitt (0 Prozent) ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Sopra Steria Saca. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt werden die Sopra Steria Saca-Aktien mit einer positiven charttechnischen Bewertung und einer überdurchschnittlichen Performance im Vergleich zur Branche bewertet. Die fundamentale Bewertung ist jedoch neutral, und auch das Sentiment in den sozialen Medien ist ausgeglichen.