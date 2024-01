Sophia Genetics Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Sophia Genetics wird derzeit in verschiedenen Analysen positiv bewertet. Gemäß der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der GD200 liegt bei 3,86 USD, was einer Überbewertung von +22,02 Prozent entspricht. Ebenso ergibt sich ein GD50 von 3,98 USD, was einer Abweichung von +18,34 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser Analyse als "Gut" bewertet.

Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt positive Signale. Der RSI für 7 Tage liegt bei 21,62, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Eine Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 26, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist. Somit wird die Aktie auch auf Basis des RSI als "Gut" eingestuft.

Zudem zeigen Analysen der Anleger-Stimmung, dass diese in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv war. Die Kommentare in sozialen Medien und die diskutierten Themen sprechen ebenfalls für eine positive Einschätzung. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten alle als "Gut" eingestuft wurden. Es wurden keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 80,47 Prozent entspricht. Somit wird auch von den Analysten eine positive Bewertung mit einem "Gut"-Rating abgegeben.