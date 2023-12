Sophia Genetics Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Sophia Genetics erhält eine positive Bewertung von Analysten, die das Wertpapier als "gut" einstufen. Mit einer Kursprognose von 8,5 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 78,57 Prozent, was die Empfehlung der Analysten unterstreicht. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen über dem Durchschnitt lag, was ebenfalls als positiv bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sophia Genetics-Aktie überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Netzwerken überwiegend positive Themen diskutiert wurden.

Insgesamt erhält Sophia Genetics daher durchweg positive Bewertungen und wird von Analysten und Anlegern positiv eingeschätzt.