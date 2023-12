Sophia Genetics Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. Der RSI der Sophia Genetics-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,23, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Sophia Genetics basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der Aktie. Sophia Genetics zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die positive Änderung der Stimmungsrate entspricht ebenfalls einer "Gut"-Wertung. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Sophia Genetics.

Die Anleger waren in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt gegenüber Sophia Genetics, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Sophia Genetics daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Sophia Genetics-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.