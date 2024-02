Sophia Genetics Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Sophia Genetics auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 30,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und als "Neutral" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 60,85, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird Sophia Genetics also als "Neutral" in Bezug auf den RSI bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Über Sophia Genetics wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt vorwiegend positive Reaktionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Analysten bewerten die Aktie von Sophia Genetics überwiegend positiv, mit einer langfristigen Einstufung von "Gut" basierend auf den Einschätzungen der letzten zwölf Monate. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 11 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 135,04 Prozent darstellt und zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Sophia Genetics ebenfalls eine positive Bewertung. Der Schlusskurs lag am letzten Handelstag bei 4,68 USD, was einer positiven Kursentwicklung von 20,93 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt von 3,87 USD als auch der 50-Tage-Durchschnitt von 4,67 USD deuten auf eine positive Bewertung der Aktie hin.

Insgesamt erhält Sophia Genetics also positive Bewertungen sowohl auf Basis des RSI, des Anleger-Sentiments, der Analysteneinschätzungen als auch der technischen Analyse.