Sopheon Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Aktienkurs von Sopheon hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche durchschnittlich um -14,2 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Sopheon im Branchenvergleich eine Outperformance von +3,76 Prozent erzielt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -12,34 Prozent, wobei Sopheon 1,9 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Sopheon ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Sopheon als unterbewertet, da das KGV mit 85,24 insgesamt 53 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der bei 181,8 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Perspektive die Einstufung "Gut".

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Für Sopheon wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über einen längeren Zeitraum gemessen, wodurch dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0,57 % liegt Sopheon im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Software-Branche (13,01 %) niedriger, was eine Differenz von 12,44 Prozentpunkten bedeutet. Aufgrund dessen wird derzeit die Einstufung "Schlecht" bezüglich der Ausschüttung abgeleitet.