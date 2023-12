Sopheon Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Aktie von Sopheon wird anhand einer Vielzahl von Faktoren bewertet, darunter auch der Sentiment und Buzz im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität im Netz zu einer neutralen Einschätzung geführt, da die Häufigkeit der Wortbeiträge die übliche Aktivität widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Sopheon daher als neutral bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob sie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine schlechte Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger Schwankungen und führt zu einer neutralen Einstufung. Insgesamt erhält die Sopheon-Aktie daher ein schlechtes Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt hingegen ein gutes Ergebnis. Der GD200 des Wertes verläuft um 42,62 Prozent über dem Trendsignal, was zu einer guten Einstufung führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einem guten Rating.

Abschließend wird die Aktie von Sopheon gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV insgesamt 19 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software". Insgesamt erhält die Aktie daher aus Sicht der fundamentalen Analyse eine gute Einstufung.