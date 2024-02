Soon Lian Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse der Soon Lian-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,2 SGD mit dem aktuellen Kurs von 0,2 SGD eine Abweichung von 0 Prozent ergibt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,2 SGD nahe dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionen rund um Soon Lian auf Plattformen der sozialen Medien eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Soon Lian wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, wodurch das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, dass die Aktie von Soon Lian bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Soon Lian bei einem Wert von 2, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 21,7) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Soon Lian daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.