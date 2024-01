Soon Lian Aktie: Was passiert jetzt?

Der Aktienkurs von Soon Lian zeigt eine starke Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie-Sektor. Mit einer Rendite von 60,71 Prozent liegt das Unternehmen deutlich über dem Branchendurchschnitt von -5,16 Prozent. Auch im Vergleich zu Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" übertrifft Soon Lian mit einer Rendite von 65,88 Prozent deutlich die durchschnittliche Performance.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Soon Lian mit 0,2 SGD aktuell 0 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 0 Prozent, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen darauf hin, dass Soon Lian eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" hinsichtlich des Stimmungsbildes der vergangenen Monate.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Soon Lian-Aktie einen Wert von 50 sowohl für den RSI7 (sieben Tage) als auch für den RSI25 (25 Tage), was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Entwicklung und eine neutrale Einschätzung in Bezug auf den Aktienkurs von Soon Lian.