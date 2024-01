Soochow Securities Aktie: Quo vadis?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für Soochow Securities wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 56,25 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 63,5 und zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls analysiert. Soochow Securities hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Soochow Securities in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Soochow Securities diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Branchenvergleich erzielte Soochow Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,43 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 3,86 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,57 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 1,52 Prozent, wobei Soochow Securities 9,91 Prozent darüber lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.