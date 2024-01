Soochow Securities Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Soochow Securities hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,43 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche von 3,89 Prozent eine Outperformance von +7,53 Prozent bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 1,52 Prozent über dem Durchschnitt, wobei Soochow Securities um 9,91 Prozent darüber lag. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in beiden Bereichen.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Soochow Securities in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Soochow Securities mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Soochow Securities-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,74 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs (6,96 CNH) deutlich darunter liegt (-10,08 Prozent). Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,38 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Soochow Securities zeigt einen Wert von 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 67, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.