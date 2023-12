Soochow Securities Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Soochow Securities-Aktie wird aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 7,73 CNH, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,1 CNH lag, was einem Unterschied von -8,15 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,85 CNH liegt mit einem Unterschied von -9,55 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Soochow Securities eingestellt, mit fünf positiven und acht negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Soochow Securities eine Performance von 17,81 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +13,16 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 15,83 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen über Soochow Securities im Internet zeigen eine starke Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.