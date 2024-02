Mit Sony wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Sony: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Sony hat in den letzten 12 Monaten eine Dividende von 0,54 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter (2,86 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund der Differenz von 2,32 Prozentpunkten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sony ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergab eine neutrale Einschätzung aufgrund von sowohl positiven als auch negativen Themen in den Diskussionen. Die Analyse ergab 5 Schlecht-Signale und 3 Gut-Signale, was zu einer insgesamt neutralen Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich konnte Sony eine Performance von 28,18 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche im Durchschnitt um 18,31 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,87 Prozent für Sony. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Sony mit einer Überperformance von 6,48 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Sony derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der 7-Tage-RSI bei 70,08 Punkten liegt und die Aktie somit als überkauft gilt. Der 25-Tage-RSI hingegen führt zu einer neutralen Einstufung, da Sony weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für Sony aufgrund der Dividende, Anlegerstimmung, Branchenvergleich und RSI-Analyse. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickeln wird.