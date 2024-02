Sony ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Der Aktienkurs von Sony hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 28,18 Prozent erzielt, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft Sony die mittlere Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche in den vergangenen 12 Monaten um 9,99 Prozent mit einer Performance von 18,19 Prozent. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Sony-Aktie (14735 JPY) um +12,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13046,3 JPY liegt. Das Unternehmen erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 13700,5 JPY liegt der letzte Schlusskurs um +7,55 Prozent darüber, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Sony zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich sind. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Sony mit 0,54 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 2,86 Prozent in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens durch die Redaktion.