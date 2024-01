Sony ist zurück!

Die Sony-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,66 Prozent auf, was 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Um die aktuelle Lage der Sony-Aktie zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,8 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 45,99, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Sony in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,95 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 16,01 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +3,94 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Sony um 0,9 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Sony-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als "Neutral" bewertet, während die gestiegene Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Sony-Aktie aufgrund der genannten Kriterien insgesamt ein "Gut"-Rating.