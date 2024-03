Sony-Anleger wird’s freuen!

Derzeit erlebt die Sony-Aktie eine Unterbewertung, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18 zeigt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche, liegt das KGV von Sony um 93 Prozent niedriger. Konkret bedeutet dies, dass die Börse derzeit lediglich 18,04 Euro für jeden Euro Gewinn von Sony zahlt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt der durchschnittliche Wert aktuell 240, was die Unterbewertung der Sony-Aktie unterstreicht und sie auf Basis des KGV als "Gut" einstuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Sony laut trendfolgender Indikatoren in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt beträgt aktuell 13091,45 JPY, was nur eine Abweichung von -0,2 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 13065 JPY bedeutet. In Bezug auf den 50-Tage-Durchschnitt erhält die Aktie hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Durchschnitt bei 13773,5 JPY liegt, was einer Abweichung von -5,14 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung für Sony.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv in Bezug auf Sony. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab mehrheitlich positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 2 "Schlecht"- und 5 "Gut"-Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" für Sony führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate für Sony. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.