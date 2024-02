Sony Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Sony: Analysten bewerten die Dividende als "Schlecht" und die technische Analyse als "Neutral"

Die Dividendenrendite von Sony beträgt 0,54 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,86 % niedriger ist. Experten bewerten die Ausschüttung daher als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 13065,08 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13710 JPY, was einer Differenz von +4,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die charttechnische Bewertung als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Für Sony ergibt sich hierbei eine interessante Ausprägung. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat sich die Rate der Stimmungsänderung negativ entwickelt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Einschätzung des Sentiments und Buzz daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird ebenfalls in die Analyse einbezogen, um festzustellen, ob die Sony-Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 70,08 Punkten, was darauf hindeutet, dass Sony momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI weist hingegen weder "überkauft" noch "überverkauft" auf und wird daher als "Neutral" bewertet.

Insgesamt kommt die Analyse zu dem Schluss, dass die Dividende von Sony als "Schlecht" bewertet wird, während die technische Analyse und das Sentiment als "Neutral" bewertet werden.

