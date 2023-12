Sony Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktie von Sony war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An fünf Tagen herrschte eine positive Stimmung, während an neun Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieser negativen Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Eine eingehendere und automatische Analyse der Kommunikation ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Daher wird Sony insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers zugeschrieben.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,07 auf, was 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushalts-Gebrauchsgüter) von 56 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Sony auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Sony im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,95 Prozent erzielt, was 1,22 Prozent über dem Durchschnitt (18,73 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 16,36 Prozent, wobei Sony aktuell 3,6 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sony sich auf 12702,6 JPY beläuft, während die Aktie selbst einen Kurs von 13410 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +5,57 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 12897,8 JPY, was einer Distanz von +3,97 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.