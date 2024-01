Sony Aktie: Der nächste starke Knaller!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Sony in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Sony in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Sony führt zu einer Einstufung von "Gut" mit einem Wert von 28,57. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liefert einen Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 41,46. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Sony mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,07 um 68 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (56,9). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Sony 0,66 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert von 0,57 Prozent. Daher erhält Sony in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.