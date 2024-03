Sony Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Jedoch haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sony unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, konkret 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 2 "Gut"-Signalen. Auf Basis dieser Kommunikation wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,04 Euro für jeden Euro Gewinn von Sony zahlt. Dieser Wert liegt 92 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche für "Haushalts-Gebrauchsgüter", der momentan bei 224 liegt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Unsere Analyse ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Sony jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Sony auch in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Sony mit 18 Prozent um mehr als 3 Prozent darunter. Die mittlere Rendite der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche in den letzten 12 Monaten liegt bei 17,48 Prozent, wobei Sony mit 0,52 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.