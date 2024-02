Sony Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgünstigkeit. Sony weist mit einem KGV von 20,15 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf, was die Aktie als relativ preisgünstig erscheinen lässt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Sony jedoch nicht so gut ab. Mit einer Dividendenrendite von 0,54% liegt sie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,85%, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der aktuelle Trend der Sony-Aktie als neutral bewertet werden kann.

Eine längerfristige Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet ergibt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung für die Sony-Aktie auf Basis fundamentaler, technischer und sentimentaler Kriterien.