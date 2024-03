Sony Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an fünf Tagen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Sony gesprochen. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 4 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ebenfalls ein weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie. Die Diskussionsintensität der Sony-Aktie hat in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Sony.

Die Dividendenrendite der Sony-Aktie beträgt 0,54 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 2,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Sony eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sony bei einem Wert von 18. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 224,6) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt. Aus dieser Sicht ist Sony unterbewertet und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.