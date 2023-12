Sony Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Sony hat in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ beeinflusste Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien gezeigt. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an acht Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger hauptsächlich für negative Themen interessiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Aktie heute führt. Automatische Analysen ergaben, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was dazu führte, dass Sony auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt ebenfalls eine gemischte Tendenz. Während die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität stark aktiv ist und eine "Gut"-Bewertung erzeugt, weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Sony bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtnote "Gut".

In fundamentalen Aspekten wird Sony im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,07, was einen Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,93 bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength-Index ergibt für Sony einen neutralen Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 42,59 und wird daher als "Neutral" eingestuft, während der Wert für den RSI25 bei 49,49 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung ergibt. Insgesamt resultiert daraus das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.