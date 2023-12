Sony Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Aktienkurs von Sony hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,95 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +3,16 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche im Durchschnitt um 16,79 Prozent gestiegen. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Sony mit einer Rendite von 18,7 Prozent die durchschnittliche Rendite übertroffen. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich hat Sony in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Sony-Aktie einen RSI7-Wert von 42,59 und einen RSI25-Wert von 49,49, was zu einer Gesamtbewertung als Neutral-Titel führt.

In fundamentaler Hinsicht wird Sony im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Haushalts-Gebrauchsgüter) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 18,07, was einen Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,93 bedeutet. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Gut"-Empfehlung für die Sony-Aktie ausgesprochen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Sony überwiegend negative Diskussionen geführt, und auch in den letzten ein, zwei Tagen interessierten sich die Anleger vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Dennoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, weshalb Sony insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.