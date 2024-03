Sony Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sony beträgt das aktuelle KGV 18, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" mit einem durchschnittlichen KGV von 22,4 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Sony eine Performance von 18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 16,6 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,4 Prozent für Sony im Branchenvergleich. Im Sektor der "Zyklischen Konsumgüter" lag die Rendite von Sony jedoch 1,91 Prozent unter dem Durchschnitt von 19,91 Prozent. Aufgrund dieser vergleichsweise ähnlichen Renditen im Branchen- und Sektorvergleich erhält Sony in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Sony eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung von sozialen Medien und führt zu einer Einordnung dieses Kriteriums als "Schlecht". Hinsichtlich der Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält Sony daher in diesem Bereich ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt für die Sony-Aktie bei 13104,58 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12970 JPY liegt, was einer Abweichung von -1,03 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13797 JPY, während der letzte Schlusskurs darunter liegt, was zu einer Abweichung von -5,99 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung für Sony basierend auf trendfolgenden Indikatoren führt.

Zusammenfassend erhält Sony eine "Gut"-Bewertung aus fundamentalen Gesichtspunkten, ein "Neutral"-Rating im Branchenvergleich und ein "Schlecht"-Rating hinsichtlich des Sentiments und der technischen Analyse.