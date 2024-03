Sony Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sony liegt derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,24 Euro für jeden Euro Gewinn von Sony zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche wird Sony jedoch mit 92 Prozent weniger bewertet. Der Durchschnittswert im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt derzeit 240, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Sony in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge zu Sony in den sozialen Medien ist jedoch insgesamt rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In den letzten 12 Monaten hat Sony eine Performance von 17,22 Prozent erzielt, was jedoch im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche eine Underperformance von -0,11 Prozent bedeutet. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag Sony sogar 4,05 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich und den Sektorvergleich.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Sony derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der aktuelle Kurs liegt um +2,72 Prozent über dem GD200 und um -2,44 Prozent unter dem GD50. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".