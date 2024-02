Sony Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Sony in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die als zusätzlicher Faktor zur Bewertung der Aktie herangezogen wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse wurde durch konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien ergänzt, wobei sich 4 negative und 4 positive Signale zeigten. Auf dieser Grundlage lässt sich lediglich eine "Neutral"-Empfehlung ableiten, was zu einer Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt. Für Sony wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 70,31 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sony-Aktie derzeit überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 beträgt 58,29, was bedeutet, dass Sony weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält die Sony-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage wurde festgestellt, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit der Anleger erhielt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt und die Sony-Aktie insgesamt positiv bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Sony derzeit bei 13071,03 JPY verzeichnet, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 13475 JPY, was einem Abstand von +3,09 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 13771,9 JPY ergibt sich eine Differenz von -2,16 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".

Sony kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Sony jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sony-Analyse.

Sony: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...