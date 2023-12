Sony Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Die Aktie von Sony wurde in den letzten Monaten positiv bewertet, basierend auf verschiedenen Faktoren. Die Diskussionsintensität im Netz war erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt erhielt Sony daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" konnte Sony eine Rendite von 19,95 Prozent erzielen, was mehr als 1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche konnte Sony mit einer Rendite von 17,19 Prozent die Erwartungen übertreffen. Dies führte zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sony beträgt 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet angesehen wird. Dadurch erhielt die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sony-Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 40, was zu einer neutralen Bewertung führte. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 48,51 führte zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Sony.