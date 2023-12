Sony Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Sony hat derzeit ein KGV von 18, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 56 haben. Das deutet darauf hin, dass Sony aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Sony-Aktie beträgt 40, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 48,51 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Sony.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie von Sony. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse erhält die Sony-Aktie die Einstufung "Gut". Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 12627,55 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 13365 JPY aus dem Handel ging, was einem Abstand von +5,84 Prozent entspricht. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 12784,3 JPY angenommen, was einer Differenz von +4,54 Prozent entspricht und damit zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammengefasst ergibt sich demnach ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Insgesamt deutet die Analyse auf eine unterbewertete Aktie mit neutralen bis positiven Signalen hin, was Anlegern eine Grundlage für ihre Entscheidungen bietet.