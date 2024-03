Sony Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Sony wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Allerdings wurden auch 5 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses aufzuzeichnen. Der RSI für Sony liegt aktuell bei 87,86, was als überkauftes Signal eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 65 deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Zusammenfassend ergibt sich eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Im Branchenvergleich hat Sony in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche durchschnittlich um 17,79 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +0,21 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich liegt Sony jedoch 3,14 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sony-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13092,13 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12930 JPY liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 13816,7 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Sony-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, des RSI, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse mit einem "Neutral"- bis "Schlecht"-Rating versehen.