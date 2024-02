Sony Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Sony-Aktie hat sich in den letzten Tagen positiv entwickelt. Der Kurs liegt aktuell bei 14480 JPY, was einem Abstand von +7,74 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Auch im Vergleich zum GD200 der letzten 200 Tage zeigt sich eine positive Entwicklung, da die Distanz hier bei +11,94 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Sony diskutiert. An sieben Tagen überwog die positive Kommunikation, während an fünf Tagen eher negativ diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sony-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 51 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,68, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

Fundamental betrachtet ist die Sony-Aktie aus Sicht des Unternehmens unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,15 weist sie einen Abstand von 63 Prozent zum Branchen-KGV von 54,85 auf. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.