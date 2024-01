Sony Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Sony betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 23,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Sony-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 für Sony weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Sony also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Sony-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,95 Prozent erzielt, was 0,12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 16,98 Prozent, wobei Sony aktuell 2,98 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sony liegt bei 18, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (KGV von 54,75) unter dem Durchschnitt liegt. Dies zeigt, dass Sony aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktivität von Sony im Netz schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Sony in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".