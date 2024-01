Sony Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Er setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtanzahl der Bewegungen. Die Normspanne des RSI liegt zwischen 0 und 100. Aktuell beträgt der RSI von Sony 24,1, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 30, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sony derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Mit einem Unterschied von 2,27 Prozentpunkten (0,66 % gegenüber 2,93 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Sony-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Guten" Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass auch negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlechten" Bewertung auf analytischer Ebene führt.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlechten" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Guten" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gute" Gesamteinstufung.